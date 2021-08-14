В деревне Самро во время земляных работ откапали останки людей

В Лужском районе Ленобласти обнаружили множество человеческих останков, возможно времен Великой Отечественной войны.

Накануне, 13 августа, в полицию поступило сообщение от главы администрации Осьминского сельского поселения. Он сообщил, что при проведении земельных работ по выкапыванию пожарного водоема в деревне Самро было обнаружено множество человеческих останков. Возможно, останки принадлежат участникам Великой Отечественной войны.

Местные жители рассказали, что ранее в этом месте находился погост.

Ранее в Кировском районе обнаружили останки бойца с орденом «Знак Почета» на груди.