Слеток делает свои первые уверенные шаги вне родительского гнезда. Как правило, на данном этапе за ними следят родители. Так птицы учатся жить самостоятельно.

На дачном участке Сланцевского района заметили подросшего птенца аиста. Слеток делает свои первые уверенные шаги вне родительского гнезда. Как правило, на данном этапе за ними следят родители. Так птицы учатся жить самостоятельно.

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