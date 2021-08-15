В Сланцевском районе на дачный участок попал вальяжно гуляющий птенец аиста — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
55047
Фото: Петербург с огоньком / Telegram

Слеток делает свои первые уверенные шаги вне родительского гнезда. Как правило, на данном этапе за ними следят родители. Так птицы учатся жить самостоятельно.

На дачном участке Сланцевского района заметили подросшего птенца аиста. Слеток делает свои первые уверенные шаги вне родительского гнезда. Как правило, на данном этапе за ними следят родители. Так птицы учатся жить самостоятельно.

55048
Фото: Петербург с огоньком / Telegram

Почитайте также наш следующий материал — фотограф снял с высоты гнездо аистов на старой водонапорной башне в Луге.

Автор