Река внезапно приобрела странные радужные разливы. Коваши впадает в Финский залив и на ней живет много уток. Администрация направила специалистов на место.
Жители Соснового Бора забили тревогу — река Коваши приобрела характерные радужные разливы. Горожане считают что кто-то слил нефтепродукты в реку. Об этом пользователи соцсетей сообщили в группе «Мой Сосновый Бор«.
Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com
В администрации Соснового Бора отреагировали на тревожные сообщения. На место направлены специалисты отдела природопользования и экологической безопасности. Было подтверждено наличие на водной глади пятен от разлива топлива. Специалисты будут наблюдать за местом и искать источник загрязнения.
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11.08.2021 137