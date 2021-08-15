Река внезапно приобрела странные радужные разливы. Коваши впадает в Финский залив и на ней живет много уток. Администрация направила специалистов на место.

Жители Соснового Бора забили тревогу — река Коваши приобрела характерные радужные разливы. Горожане считают что кто-то слил нефтепродукты в реку. Об этом пользователи соцсетей сообщили в группе «Мой Сосновый Бор«.

Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com

В администрации Соснового Бора отреагировали на тревожные сообщения. На место направлены специалисты отдела природопользования и экологической безопасности. Было подтверждено наличие на водной глади пятен от разлива топлива. Специалисты будут наблюдать за местом и искать источник загрязнения.