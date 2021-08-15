В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com
Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com

Река внезапно приобрела странные радужные разливы. Коваши впадает в Финский залив и на ней живет много уток. Администрация направила специалистов на место.

Жители Соснового Бора забили тревогу — река Коваши приобрела характерные радужные разливы. Горожане считают что кто-то слил нефтепродукты в реку. Об этом пользователи соцсетей сообщили в группе «Мой Сосновый Бор«.

В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото Сосновый Бор, река, Нефтеотходы, Ленобласть, Коваши, загрязнение реки
В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото Сосновый Бор, река, Нефтеотходы, Ленобласть, Коваши, загрязнение реки
В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото Сосновый Бор, река, Нефтеотходы, Ленобласть, Коваши, загрязнение реки
В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото Сосновый Бор, река, Нефтеотходы, Ленобласть, Коваши, загрязнение реки
Фото: Мой Сосновый Бор / vk.com

В администрации Соснового Бора отреагировали на тревожные сообщения. На место направлены специалисты отдела природопользования и экологической безопасности. Было подтверждено наличие на водной глади пятен от разлива топлива. Специалисты будут наблюдать за местом и искать источник загрязнения.

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В Сосновом Бору местные жители заподозрили слив нефтеотходов в реку Коваши — фото Сосновый Бор, река, Нефтеотходы, Ленобласть, Коваши, загрязнение реки
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