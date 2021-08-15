В Ломоносовском районе выпал сильный град — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Сильная непогода заставила автомобилистов остановиться и переждать окончания бури. Сильный ветер принес град и плохую видимость.

Вчера, 14 августа у деревни Коваши в Ломоносовском районе местные жители стали очевидцами мощного града.

Сильная непогода заставила автомобилистов остановиться и переждать окончания бури. Сильный ветер принес град и плохую видимость.

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15.08.2021 58
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