Сильная непогода заставила автомобилистов остановиться и переждать окончания бури. Сильный ветер принес град и плохую видимость.
Вчера, 14 августа у деревни Коваши в Ломоносовском районе местные жители стали очевидцами мощного града.
Сильная непогода заставила автомобилистов остановиться и переждать окончания бури. Сильный ветер принес град и плохую видимость.
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