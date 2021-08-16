Петербуржцы задержали насильника-рецидивиста прямо во время попытки изнасилования

На улице Космонавтов, 86, в Санкт-Петербурге 15 августа силами местных жителей задержан 39-летний петербуржец. Его подозревают в двух попытках изнасилований в течение 48 часов.

В полицию 14 августа в 02:25 обратился мужчина и рассказал, что неизвестный напал на его 29-летнюю знакомую возле дома № 20 на проспекте Юрия Гагарина, набросил на шею удавку, избил, раздел и «трогал».

Вам будет интересно Фото: автобус упал на бок в Новом Девяткино – есть пострадавшие, версии о причинах разные В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 15 августа автобус «ПАЗ» вылетел в кювет на дороге во Всеволожском районе.... 16.08.2021 87

Пострадавшей потребовалась госпитализация. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины в области обеих лучезапястных суставов, ушибы правой половины лица и шеи.

А 15 августа после полуночи прохожие услышали женские крики на улице Космонавтов. Неравнодушные граждане задержали предполагаемого насильника и передали полиции.

У пострадавшей 52-летней женщины зафиксированы перелом нижней стенки орбиты слева, ушибы и гематомы параорбитальной области слева. Потребовалась госпитализация.

Задержанный недавно вышел из колонии, имеет не менее пяти судимостей за грабеж, разбой и изнасилование.