В Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности

Суд вынес приговор жителю Луги, совершившему тяжкое преступление еще в апреле 2010 года. Найти убийцу спустя столько лет удалось современным криминалистическим методам.

Как передаёт пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти, трагедия произошла рядом с деревней Пелково Лужского района в апреле 2010 года.

Девушка находилась в машине 40-летнего ныне осужденного. Спустя короткое время между ними произошел конфликт, который закончился нанесением нескольких ударов по телу и голове жертвы. После этого задержанный задушил девушку и спрятал ее тело в сугробе.

Теперь убийца проведёт следующие 13 лет жизни в колонии особого режима. Раскрытие преступления стало возможно использованию современных криминалистических методов.