Фото: активисты из Петербурга установили на Кавказе почти 60 мемориалов

Около 60 мемориальных плит установлены на перевалах Главного Кавказского хребта участниками экспедиции «Оборонная тропа» в течение 17 лет.
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16.08.2021 185
В 2021 году добавилось еще два мемориала – на перевалах Бечо и Донгуз-Орун.
Среди планов на следующую экспедицию – поиск останков павших воинов и места крушения советского самолета, сбитого в районе Марухского перевала.