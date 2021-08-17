Охотник из Келози умер в лабазе возле Батьково во время охоты на кабана

По информации ivbg.ru, 16 августа около 11:30 в полицию Бокситогорского района сообщили о теле мужчины на охотничьих угодьях клуба охотников и рыболовов «Природа» возле деревни Батьково.

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Мужчина лежал на полу в охотничьем домике, установленном на сваи высотой около четырех с половиной метров. Личность умершего установлена – им оказался 56-летний житель деревни Келози Ломоносовского района, приехавший охотится 15 августа.

При визуальном осмотре следов насилия или ранений на теле не обнаружено. Рядом с телом найден карабин «Лось» калибра 7,62 мм и около 30 патронов. Обстоятельства смерти установит экспертиза.