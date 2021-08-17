На «духовно-нравственный контент» в России выделят дополнительно 7 млрд рублей

Как сообщает РБК, Организации «Институт развития интернета» планируют предоставить из резервного фонда правительства дополнительно 7 млрд рублей.
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17.08.2021 94
Ранее в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено 3 млрд рублей. Деньги должны пойти на проекты в интернете, формирующие «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности среди молодежи».
Предполагается, что дополнительное финансирование поможет поддержать около 200 интернет-проектов. Реализовать их необходимо до конца 2021 года.