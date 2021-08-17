На «духовно-нравственный контент» в России выделят дополнительно 7 млрд рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает РБК, Организации «Институт развития интернета» планируют предоставить из резервного фонда правительства дополнительно 7 млрд рублей.

Вам будет интересно
На «духовно-нравственный контент» в России выделят дополнительно 7 млрд рублей Россия, Институт развития интернета
Российские аграрии сообщили об ущербе в 19 млрд рублей из-за погоды
Как сообщает «Коммерсантъ», с начала 2021 года по 11 августа представители сельского хозяйства России заявили об ущербе в 19 миллиардов...
17.08.2021 94

Ранее в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено 3 млрд рублей. Деньги должны пойти на проекты в интернете, формирующие «гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности среди молодежи».

Предполагается, что дополнительное финансирование поможет поддержать около 200 интернет-проектов. Реализовать их необходимо до конца 2021 года.

Автор