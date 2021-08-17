Водитель выстрелил в пешехода во время ссоры в Петербурге

По информации ivbg.ru, полицейским Санкт-Петербурга удалось задержать 61-летнего водителя, выстрелившего в пешехода во время конфликта.

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По словам пострадавшего, на пересечении проспекта Стачек и улицы Лени Голикова он поссорился с водителем автомобиля марки Infiniti. В ходе конфликта мужчина выстрелил в него.

Прибывшие на место полицейские нашли пусковую пластиковую трубку «Сигнал охотника» и пять патронов к ней. Благодаря сотрудникам ГИБДД, иномарку задержали по приметам на перекрестке улиц Маринеско и Автовской.