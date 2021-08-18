Доходы жителей России уменьшились в среднем на полтонны картошки

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой компании, с января по май 2021 года россияне смогли позволить себе в среднем на 447 килограммов картофеля меньше, чем годом ранее.

Вам будет интересно Российские аграрии сообщили об ущербе в 19 млрд рублей из-за погоды Как сообщает «Коммерсантъ», с начала 2021 года по 11 августа представители сельского хозяйства России заявили об ущербе в 19 миллиардов... 17.08.2021 128

Сильнее всего покупательная способность доходов населения снизилась в Калининградской области (на 1,04 тонны картофеля), Республике Алтай (на 565 килограммов) и Костромской области (на 668 килограммов).

Позволить себе больше картофеля на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021 года смогли только жители Чукотки (на 60 килограммов).