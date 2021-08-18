Под Приозерском 15-летний скутерист попал под колеса иномарки

ДТП произошло вчера днем, 17 августа, на 46 километре автотрассы «Саперное — Кузнечное» в Приозерском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 15-летний житель поселка Севастьяново, выезжая на скутере со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и его сбил автомобиль Daewoo Nexia. Машиной управлял 37-летний житель Приозерска.

Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану колена.

В тот же день в Шлиссельбурге госпитализировали мотоциклиста после лобового удара с иномаркой.