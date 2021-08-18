Владельцам сети нарколабораторий в Ленобласти дали от 6 до 19 лет тюрьмы

Суд вынес приговор крупным наркоторговцам, которые вели свою преступную деятельность в Петербурге и Ленобласти. Одного из пособников наказали условно.

Как сообщает прокуратура Ленобласти в среду, 18 августа, областной суд вынес приговор группе мужчин по уголовному делу о производстве наркотиков в особо крупном размере. С 2011 по 2015 годы в подпольных лабораториях на территории региона и Петербурга ныне осужденные изготовили более 260 кг синтетического наркотика, а ещё тонну запрещенного вещества хранили в жидком виде.

Двоих участников группы суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима, ещё одного к 16 годам. Четвертый и пятый подельники получили 15 и 6 лет, соответственно.

Также суд назначил за пособничество преступной группе одному из мужчин 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Обвинение было вынесено на основании решения коллегии присяжных заседателей.