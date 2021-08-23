В Музее Победы состоялась встреча Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия»

Главной темой встречи стало обсуждение инициатив и предложений в предвыборную программу партии, поступивших во время встреч и обсуждений с гражданами.

По словам руководительницы Всероссийского движения «Волонтеры Победы», члена президиума ГенСовета партии «Единая Россия» Ольги Амельченковой, движение совместно с партией проводит серьёзную работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне и о других победных страницах истории России.

Она отметила, что во время встреч с гражданами было очень много предложений о том, чтобы учесть в народной программе воспитание уважения к нашей истории, к нашим героям и к нашим традициям. А также повышение интереса к изучению истории семьи.

— Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее. Историческая память важна не для тех, кого уже нет… Важна для нас и для наших детей, — ответил Владимир Путин.