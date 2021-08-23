Сергей Петров: «Единовременная выплата пенсионерам – лишь малая часть того, что государство должно сделать для них»

Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Петров дал положительную оценку анонсированной выплате пенсионерам и военным.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным — по 15. С таким предложением национальный лидер обратился к партии «Единая Россия».

«Президент попросил партию, когда она сформирует фракцию в Думе после сентябрьских выборов, дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей. Пенсионеры – одна из самых незащищенных категорий граждан, и эта выплата – лишь малая часть того, что государство может сделать для людей в возрасте, многие годы отработавших на благо России. Необходимо проработать механизм этой выплаты, чтобы ни одни человек, имеющий на нее право, не был забыт», — поделился Петров.

Также Сергей Валерьевич отметил важность поддержки семей военных. По его словам, это справедливая и очень своевременная помощь российским военнослужащим.