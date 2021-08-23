Ленинградские дзюдоисты удостоились высоких наград

В Петербурге завершились Всероссийские состязания по дзюдо, где Ленинградскую область представляли шесть воспитанников Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва.

Как стало известно в понедельник, 23 августа, за выход в финал Всероссийского чемпионата боролись 105 спортсменов из 22 субъектов страны. Ленинградским спортсменам удалось отличиться на соревнованиях, завоевав серебро и золото, сообщает 47channel.

По итогу ребята из Всеволожска завоевали первое и второе места. В весовой категории до 78 килограмм отличилась спортсменка Анастасия Плахова. С бронзой в категории до 73 килограмм домой уехал Абдурахман Каримов. Ещё двое дзюдоистов из Ленобласти заняли седьмую строчку в итоговом противостоянии — Иван Лошаков и Дарья Баштырева.