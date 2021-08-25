За год в СЗФО спрос на курьеров вырос почти на 300%

Эксперты hh.ru выяснили, что количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в регионах СЗФО, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло почти 4 000 предложений для местных курьеров.

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Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).

Среди регионов СЗФО после Петербурга (почти 3 000 новых летних вакансий и прирост более 300%) по числу спроса на курьеров лидирует Калининградская область (почти 200 новых вакансий за лето 2021 и прирост более чем на 400% по сравнению с 2020). На втором месте по числу курьерских вакансий – Ленобласть (почти 150 новых летний вакансий и более 160% прироста).

На третьем месте по спросу на курьеров в СЗФО – Мурманская область, здесь работодатели за лето разместили около сотни курьерских вакансий и создали прирост по сравнению с 2020 – более 360%. Следом почти 100 новых вакансий курьеров за лето разместили работодатели Архангельской области, создав тем самым прирост в 194%.