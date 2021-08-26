Чемпионат по сбору мусора впервые пройдет в Санкт-Петербурге

Организатором мероприятия стало Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны природы.

По информации организаторов, чемпионат пройдет 4 сентября на Канонерском острове.

Если вы хотите принять участие в мероприятии достаточно зарегистрироваться по ссылке.

Победителей ждут призы, а самая главная награда — это вклад в защиту экологии и окружающей среды.