Чемпионат по сбору мусора впервые пройдет в Санкт-Петербурге

Организатором мероприятия стало Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны природы.
По информации организаторов, чемпионат пройдет 4 сентября на Канонерском острове.
Если вы хотите принять участие в мероприятии достаточно зарегистрироваться по ссылке.
Победителей ждут призы, а самая главная награда — это вклад в защиту экологии и окружающей среды.
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