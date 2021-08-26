Apple, как сообщается, планирует увеличить цену на предстоящую серию iPhone 13, чтобы компенсировать возросшие затраты на производство микросхем у своего ведущего поставщика микросхем TSMC.

Согласно отчету, TSMC планирует увеличить затраты на производство чипов, что затронет нескольких клиентов, включая Apple. Сообщается, что TSMC планирует увеличить свои затраты на 20% за «передовые и зрелые технологические процессы». Ожидается, что новые изменения вступят в силу в январе, пишет Лента Ру.

Сообщается, что TSMC уведомила клиентов о повышении цен на свои передовые и зрелые технологические процессы на целых 20%, при этом новые цены вступят в силу с января 2022 года. Корректировки цен также коснутся заказов, выполнение которых запланировано на декабрь.

Источники указывают, что на передовые технологические процессы TSMC, превышающие 7 нм, котировки вырастут на 3-10%. Источники сообщили, что Apple, крупнейший клиент TSMC, на заказы которого приходится более 20% общего дохода завода по производству пластин, испытает рост цен на 3-5%.

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Чтобы компенсировать рост затрат, Apple, как сообщается, рассматривает возможность увеличения затрат на будущую серию iPhone 13, чтобы «смягчить влияние роста затрат на их прибыльность». Наблюдатели считают, что, столкнувшись с ростом производственных затрат, производители брендов могут переложить их на конечных потребителей.