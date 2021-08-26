Более 130 кг «санкционки» предали огню в Ленобласти

Запрещённые продукты, обнаруженные в четырёх торговых точках Всеволожского и Кировского районов, были уничтожены инспекторами Россельхознадзора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 26 августа. Проверки в магазинах проходили 25 и 26 августа, по итогам которых было выявлено порядка 130 кг санкционных молочных и мясных продуктов.

Так, инспекторы обнаружили 98 килограммов сыра из Великобритании, Германии, Дании, Италии, Латвии, Польши и Эстонии. Также были обнаружены 3,5 кг масла, произведённые в Литве и Финляндии, 1,5 кг творога из Литвы и более 28,5 кг колбасы, сосисок, ветчины из Латвии, Литвы, Польши, Швеции и Эстонии.

Документов на данную продукцию у продавцов не нашлось, поэтому санкционные товары изъяли и сожгли.