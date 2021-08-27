Капитальный ремонт детского сада №21 в Выборге обошелся в 83 миллиона рублей.
«Программа очень эффективная. Чтобы построить детский сад с нуля, нужно и место, и коммуникации, и инфраструктура. А при реновации все уже создано, территория «обжитая», всё знакомо и детям и родителям», – отметил глава региона Александр Дрозденко.
Ремонтные работы в 11 группах детского сада уже завершаются и в сентябре он примет малышей.
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