Капитальный ремонт детского сада №21 в Выборге обошелся в 83 миллиона рублей.

«Программа очень эффективная. Чтобы построить детский сад с нуля, нужно и место, и коммуникации, и инфраструктура. А при реновации все уже создано, территория «обжитая», всё знакомо и детям и родителям», – отметил глава региона Александр Дрозденко.

Ремонтные работы в 11 группах детского сада уже завершаются и в сентябре он примет малышей.

Вам будет интересно Александр Дрозденко оценил ремонт выборгской школы для детей с ОВЗ за 30 млн рублей С сентября в городе начнет работу уникальное подразделение школы №14 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здание на улице Приморской, 24,... 27.08.2021 34

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Он доступен в мессенджере Telegram и помогает разобраться в самых основных вопросах по пособию.