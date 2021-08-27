«Единая Россия» приняла программу трудоустройства людей с ограниченными возможностями

На съезде «Единой России» решено принять специальную программу занятости людей с ограничениями по здоровью и открытия специализированных рабочих мест.

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Программа является частью комплексной работы, направленной на снижение безработицы и создание возможностей для самореализации всех россиян. Уже сейчас «Единой Россией»:

готовится программа молодежной занятости;

введены субсидии работодателям для трудоустройства безработных;

запущено бесплатное обучение востребованным профессиям;

создана возможность для старшекурсников педагогических вузов работать в школах, совмещая работу и учебу;

введена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

«Единая Россия» также поддерживает граждан с ограничениями по здоровью. В рамках этой работы введены штрафы за отказ в обслуживании инвалидов и пожилых людей. Партия гарантировала доплату к пенсии родителей нетрудоспособных инвалидов с детства.

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