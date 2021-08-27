В Пермском крае разбился военный самолет СУ-24

Российский бомбардировщик СУ-24 потерпел крушение в 95-ти километрах от Перми. Пилотам удалось катапультироваться.

«При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались«, — сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Как уточнила пресс-служба ведомства, СУ-24 упал в лесистой местности. Полет осуществлялся без боекомплекта.

«После приземления [пилоты] самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. По предварительным данным, [у пилотов] переломы рук. Их перевозят в Пермь«, — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.