В Китае разработали лекарство от вакцин от COVID-19

Учеными трех фармацевтических компаний города Ханчжоу (Китай) был создан препарат, способный устранить побочные эффекты после вакцинации от ковида.
Информация об этом была обнародована в местных СМИ. Известно, что вакцина против COVID-19 может оставить после себя ряд побочных эффектов, мешающих полноценной жизни. Для их устранения ученые решили восстановить утраченную сиаловую кислоту на пораженных клетках эпителия легких.
Это позволило блокировать связывание антител с больными клетками, которые являются уязвимыми для патогенных антител.
Отмечается, что эксперимент на лабораторных мышах показал хорошие результаты. Авторы препарата надеются, что он поможет людям и уменьшит риски при использовании антикоронавирусной вакцины.
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26.08.2021 460