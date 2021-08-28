В Китае разработали лекарство от вакцин от COVID-19

Учеными трех фармацевтических компаний города Ханчжоу (Китай) был создан препарат, способный устранить побочные эффекты после вакцинации от ковида.

Информация об этом была обнародована в местных СМИ. Известно, что вакцина против COVID-19 может оставить после себя ряд побочных эффектов, мешающих полноценной жизни. Для их устранения ученые решили восстановить утраченную сиаловую кислоту на пораженных клетках эпителия легких.

Это позволило блокировать связывание антител с больными клетками, которые являются уязвимыми для патогенных антител.

Отмечается, что эксперимент на лабораторных мышах показал хорошие результаты. Авторы препарата надеются, что он поможет людям и уменьшит риски при использовании антикоронавирусной вакцины.