Брусника созрела в лесах Ленобласти

Павел Глазков рассказал об урожае полезной ягоды в этом году.

По словам биолога, в регионе начинает поспевать брусника. Хоть лето и было достаточно жарким, урожай ягоды оказался очень хорошим.

Брусника — вечнозелёный кустарничек. Ягоды широко применяются в кулинарии, листья используются в медицине.

Стоит отметить, что ягоды содержат в себе множество полезных веществ и витамины А, С, Е.