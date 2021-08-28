Брусника созрела в лесах Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Павел Глазков рассказал об урожае полезной ягоды в этом году.

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Источник: vk.com/grib_spb

По словам биолога, в регионе начинает поспевать брусника. Хоть лето и было достаточно жарким, урожай ягоды оказался очень хорошим.

Брусника — вечнозелёный кустарничек. Ягоды широко применяются в кулинарии, листья используются в медицине.

Стоит отметить, что ягоды содержат в себе множество полезных веществ и витамины А, С, Е.

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