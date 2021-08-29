Петербуржец Даниленко завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S2. Это вторая бронза у спортсмена в Токио.

Золото выиграл бразилец Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо, показавший время 4 минуты 6,52 секунды. Даниленко уступил ему 9,43 секунды и занял третье место. Второе место – у чилийца Альберто Абарсы (+7,65 секунды).

Вам будет интересно Петербуржец Даниленко принес России первую медаль на Паралимпиаде в Токио Как сообщает «Коммерсантъ», спортсмен из Санкт-Петербурга Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио. Это первая награда в копилке... 25.08.2021 310

Владимир Даниленко принес сборной России 48-ю награду Паралимпиады-2020. Всего российская команда удостоилась 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовых медалей.