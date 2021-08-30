Дочь Андрея Кончаловского Наталья представила на кинофестивале «Окно в Европу» свой первый полнометражный фильм. «Первый снег» — столкновение миллениалов Московского среднего класса с суровыми реалиями «взрослости»

Молодая режиссерка впервые представляет на выборгском кинофестивале собственный фильм публике. Ее отец, Андрей Кончаловский, да и вся семья уговаривали дочь стать политиком и держаться подальше от кино. Когда начинаешь путь по стопам великих имен, которые, к тому же, твоя самая близкая родня — очень легко оказаться в тени. Наталья не побоялась возможных рисков и поначалу тайком от отца шла к своей мечте. Когда оказалось, что у девушки талант, режиссёр решил передавать свой опыт и наработанные годами навыки управления съёмочным процессом.

«Первый снег» фильм о хорошей жизни в которой все совершенно несчастны. Кристина (Юлия Шульева) на пол ступени к полноценной взрослой жизни, где есть постоянная работа с возможностью карьерного роста, офисное кофе в перерывах и где должен вот-вот появится принц на Ауди с шикарным букетом роз. По поводу второго аспекта у ее матери (Елена Морозова) имеются большие сомнения и это не даёт ей покоя. «А бабушка то наша говорила, что мы тебя не пристроим!» — произносит героиня Морозовой, когда узнаёт о существовании таинственного мужчины. Сама она женщина глубоко несчастная и чтобы хоть как-то скрасить перерывы между унижениями собственной дочери фантазирует себе роман времён 19 века со своим клиентом по сделке с недвижимостью.

Параллельно мы видим «зажиточных москвичей» в лице семьи начальницы Кристины, связанной с консалтинговой компанией и многими другими терминами, причисляющими ее к так называемым независимым ни от кого бизнесвумен Оксаны. У неё есть муж и дочь — оба посещают психолога, которого уже на долгое время вперёд проплатила мать.

И самое пугающее, что первые пол часа картины кажется, что они уже «ну бесятся с харчей» в своей Москве. Квартира есть, образование есть, работа достойная у тех и у других. Да, одиноки — так сейчас все одиноки. Да, в депрессии — а кто сейчас не в депрессии? Эти вопросы звучат на протяжении всего фильма и каждый раз мы слышим только один ответ в разных вариациях от разных героев: «а у кого по-другому?»

Все меняется в один вечер, когда героиня Елены Морозовой узнаёт тайну, которую дочь хотела скрыть от созависимой матери, в надежде никак не повлиять на мир, который та сама себе придумала.