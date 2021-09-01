Семнадцать лет назад террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим. Что происходило в бесланской школе с первого по третье сентября и почему эта трагедия приняла такой масштабный оборот, рассказывает ivbg.ru.
Как День знаний превратился в трехдневных кровавый парад?
Тем роковым утром, 1 сентября 2004 года, торжественная линейка в честь Дня знаний в бесланской средней общеобразовательной школы №1 республики Северная Осетия-Алания внезапно закончилась из-за автоматных выстрелов. Вооруженные террористы из 32 человек под предводительством Руслана Хучбарова загнали большинство участников мероприятия — детей, родителей и преподавательский состав — в спортивный зал школы, который сразу же нашпиговали самодельными взрывными устройствами, подключенными к взрывной цепи. Других заложников поместили в тренажерном зале и душевых.
Для запугивания заложников было расстреляно несколько человек. Бандиты предупредили, что за смерть одного из их товарищей будет убито 50 человек, а за ранение — 20.
Как бандиты были вооружены?
На момент захвата школы головорезы имели при себе противогазы, аптечки и запас провизии на несколько дней. Военное снаряжение было следующим: около 22 автоматов Калашникова различной модификации, в том числе и с подствольными гранатометами, пара ручных пулеметов РПК-74, два пулемета ПКМ, танковый пулемет Калашникова, несколько ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и гранатометы РПГ-18 «Муха».
Чего боевики пытались добиться?
День первый — 1 сентября
Изначально никаких требований они не выдвигали. В первый день заключения заложникам разрешалось ходить в туалет и пить воду из мусорных ведер, но на всех ее не хватало. После полудня захватчики передали записку, где пояснили, что в случае штурма взорвут здание школы. Чуть позже они отпустили заложника, который передал письменное послание, гласившее: «Ждите». Во второй половине дня случилось непредвиденное — подорвалась террористка с поясом шахидов. В результате этого боевики расстреляли 20 человек. Боясь бунта, они избавились от всех мужчин, устроив массовый расстрел на втором этаже, и скинув трупы из окон во внутренний двор.
Первым условием головорезов стал вызов на переговоры представителей власти: главы Ингушетии Мурата Зязикова, президента Северной Осетии Александра Дзасохова, а также экс-секретаря Совбеза России Владимира Рушайло. По другой информации, третьим лицом, которого желали видеть боевики в стенах школы, являлся директор НИИ медицины катастроф доктор Леонид Рошаль, который прибыл на место происшествия.
День второй — 2 сентября
Во второй день осени того года террористы позволили бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву войти в здание. Он договорился с головорезами, чтобы те отпустили 26 человек — женщин с малолетними детьми. Боевики в переговорах с экс-президентом выдвинули следующие требования: освободить террористов, принимавших участие в нападении на Назрань ночью 22 июня, а также вывести федеральные войска с территории Чечни. Согласно многим источникам, последним условием стало предоставление Чечне независимости, но эта информация официально не подтверждалась.
На тот момент прошли уже сутки с момента захвата. Заложники ослабли и пережитый стресс сказывался на общем состоянии. После общения с Аушевым головорезы озлобились. Перестали давать воду и запрещали спать. Прямо в зале спортзала отодрали от пола доски, организовав таким образом яму для экскрементов. Ей позволяли пользоваться по своему усмотрению.
Для утоления жажды захваченные террористами люди были вынуждены пить собственную мочу. Многие не выдерживали и падали в обморок. Среди них находились диабетики, что осложняло ситуацию.
Все три дня боевики отказывались от замены детей на взрослых и денежного вознаграждения за освобождение заложников, а также от передачи людям необходимых лекарств, воды и продуктов.
День третий — развязка
По словам Агунды Ватаевой, которая потеряла маму при таких страшных обстоятельствах, на третий день все заложники хотели, чтобы ситуация разрешилась. И было уже не важно каким образом. Главное, чтобы все кончилось. Люди хотели спать и валились от усталости и стресса, а боевики угрожали, что будут расстреливать тех, кто потерял сознание.
Около часа дня к зданию школы подъехала машина с четырьмя спасателями, которые, согласно договоренности с террористами, должны были увести трупы с территории двора. В это момент в школьном спортивном зале случилось два мощных взрыва, из-за которых стены здания частично разрушились и заложники кинулись наружу. Матери выбрасывали своих детей из разбитых окон. Завидев выбегающих школьников, специалисты всех подразделений и местные жители-ополченцы, дежурившие возле школьной территории с первого дня захвата, двинулись в наступление. Боевики, оценив обстановку, начали беспорядочную стрельбу. Стреляли в спины убегающих заложников и начали отходить, прикрываясь попавшими под руку детьми. Бандиты переместились вместе с оставшимися заложниками в актовый зал и столовую, из которой продолжили отстреливать сбежавших заложников. Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, головорезы добивали с помощью автоматов. В руках боевиков оставались около двухсот человек.
Операция по спасению заложников и ликвидации боевиков
Оперативный штаб, организованный в связи с чрезвычайной ситуацией, занимался разработкой плана по освобождению заложников. Его участники не были готовы к подобному повороту событий. После взрыва представители штаба попробовали наладить с террористами контакт и еще раз попросили освободить заложников. Глава шайки прервал переговоры и разбил средство связи, отдав приказ «отстреливаться до последнего».
В первые полчаса после взрыва на территории школы творился жуткий хаос: выбегающие окровавленные дети и взрослые, полностью дезориентированные и находящиеся в шоковом состоянии люди, попытки спецслужб пробраться в здание и остановить поток огня со стороны боевиков, ожесточенное сопротивление террористов, которые за три дня продумали запасные огневые позиции на случай штурма. Сотрудники милиции, спасатели и обычные люди пытались помочь выбравшимся уйти с опасной местности. Террористы кидались сверху гранатами, что приводило к новым жертвам и мешало спасательной операции. «Скорые» не справлялись с потоком пострадавших, поэтому местные жители сооружали самодельные переноски для тяжелораненых и перевозили их на личным транспорте в ближайшие больницы.
В операции по освобождению заложников и зачистке террористов участвовали бойцы ЦНС ФСБ из спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», гражданские спасатели и сотрудники МЧС и МВД. На это ушло более 10 часов. Учитывая непредвиденные обстоятельства и отсутствие продуманной схемы действий, штурм превратился в городской бой. Ополченцы и сотрудники МЧС окружили здание со всех сторон и вытаскивали детей. Между ними сновали спецназовцы, проникая в здание с трех разных направлений. В экстремальной ситуации некоторые члены спецподразделения оказались без бронежилетов, а плохая видимость после взрыва и ожесточенный отпор террористов сказались на числе пострадавших. Три бойца «Альфы» и семь бойцов «Вымпела» погибли при исполнении миссии, четверым из них присвоены звания Героев России. Около 30 спецназовцев получили ранения. Также погибли шесть гражданских спасателей и один сотрудник МВД.
Итоги трагедии в Беслане
Говоря о Беслане, даже люди, не принимавшие никакого участия в событии, испытывают ужас от произошедшего. Жертвами теракта стали 333 человека, из которых 186 — дети от одного года до 17 лет. Та роковая линейка перевернула жизнь не только заложников, но и их близких, а также всех участников рокового события. Многие потеряли родных, некоторые дети стали сиротами.
По делу о нападении террористов на школу в Беслане потерпевшими признали 1315 человек.
Согласно данным Генпрокуратуры, в бандитской группировке, напавшей на школу, было 32 человека, в числе которых было две смертницы, подорвавшихся до спасательной операции. Во время штурма спецназовцам удалось задержать одного из преступников — Нурпаши Кулаева, остальные были ликвидированы. Судебные разбирательства в отношении боевика начались в мае 2005 года. Куваев обвинялся в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Через год Верховный суд Северной Осетии признал террориста виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил к пожизненному заключению.
Теракт в Беслане называют самым бесчеловечным преступлением, совершенным на территории современной России.
Теперь 3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш народ. День солидарности в борьбе с терроризмом появился в календаре памятных и скорбных дат РФ на основании федерального закона от 21 июля 2005 года.
Начиная с 2005 года, в Северной Осетии каждый год с первого по третье сентября включительно проходят траурные мероприятия, которые посвящены памяти погибших при теракте в бесланской школе. В эти несколько дней люди покрывают цветами мемориальный комплекс, открытый на месте разрушенного здания, и кладбище «Город ангелов», где захоронена основная часть погибших заложников. Там же в 2005 году открыли памятник «Древо скорби», а через год воздвигли мемориал бойцам спецназа и спасателям МЧС, которые погибли в процессе освобождения заложников. В Беслане из-за траура начало учебного года сдвигается на четвертое сентября.
Где хранится память о жертвах теракта в Беслане?
Во дворе школы, которая осталась в том же виде, как и после трагедии, возвели Храм Бесланских младенцев на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов страны.
Памятники жертвам Беслана также были установлены во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии и во Флоренции в Италии. В 2015 году одна из центральных улиц итальянской коммуны Кампо Сан Мартино была названа Улицей Детей Беслана.
Главная память о жертвах трагедии — в наших сердцах. Помним, любим, скорбим…