Семнадцать лет назад террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет. Медицинскую помощь оказали более 800 выжившим. Что происходило в бесланской школе с первого по третье сентября и почему эта трагедия приняла такой масштабный оборот, рассказывает ivbg.ru.

Как День знаний превратился в трехдневных кровавый парад?

Тем роковым утром, 1 сентября 2004 года, торжественная линейка в честь Дня знаний в бесланской средней общеобразовательной школы №1 республики Северная Осетия-Алания внезапно закончилась из-за автоматных выстрелов. Вооруженные террористы из 32 человек под предводительством Руслана Хучбарова загнали большинство участников мероприятия — детей, родителей и преподавательский состав — в спортивный зал школы, который сразу же нашпиговали самодельными взрывными устройствами, подключенными к взрывной цепи. Других заложников поместили в тренажерном зале и душевых.

Для запугивания заложников было расстреляно несколько человек. Бандиты предупредили, что за смерть одного из их товарищей будет убито 50 человек, а за ранение — 20.

Как бандиты были вооружены?

На момент захвата школы головорезы имели при себе противогазы, аптечки и запас провизии на несколько дней. Военное снаряжение было следующим: около 22 автоматов Калашникова различной модификации, в том числе и с подствольными гранатометами, пара ручных пулеметов РПК-74, два пулемета ПКМ, танковый пулемет Калашникова, несколько ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и гранатометы РПГ-18 «Муха».

Чего боевики пытались добиться?

День первый — 1 сентября

Изначально никаких требований они не выдвигали. В первый день заключения заложникам разрешалось ходить в туалет и пить воду из мусорных ведер, но на всех ее не хватало. После полудня захватчики передали записку, где пояснили, что в случае штурма взорвут здание школы. Чуть позже они отпустили заложника, который передал письменное послание, гласившее: «Ждите». Во второй половине дня случилось непредвиденное — подорвалась террористка с поясом шахидов. В результате этого боевики расстреляли 20 человек. Боясь бунта, они избавились от всех мужчин, устроив массовый расстрел на втором этаже, и скинув трупы из окон во внутренний двор.

Первым условием головорезов стал вызов на переговоры представителей власти: главы Ингушетии Мурата Зязикова, президента Северной Осетии Александра Дзасохова, а также экс-секретаря Совбеза России Владимира Рушайло. По другой информации, третьим лицом, которого желали видеть боевики в стенах школы, являлся директор НИИ медицины катастроф доктор Леонид Рошаль, который прибыл на место происшествия.

День второй — 2 сентября

Во второй день осени того года террористы позволили бывшему главе Ингушетии Руслану Аушеву войти в здание. Он договорился с головорезами, чтобы те отпустили 26 человек — женщин с малолетними детьми. Боевики в переговорах с экс-президентом выдвинули следующие требования: освободить террористов, принимавших участие в нападении на Назрань ночью 22 июня, а также вывести федеральные войска с территории Чечни. Согласно многим источникам, последним условием стало предоставление Чечне независимости, но эта информация официально не подтверждалась.

На тот момент прошли уже сутки с момента захвата. Заложники ослабли и пережитый стресс сказывался на общем состоянии. После общения с Аушевым головорезы озлобились. Перестали давать воду и запрещали спать. Прямо в зале спортзала отодрали от пола доски, организовав таким образом яму для экскрементов. Ей позволяли пользоваться по своему усмотрению.

«Призывали к соблюдению дисциплины они нас словами: «Руки зайчиком!». В таком положении руки очень затекали», — рассказывала бывшая заложница, на тот момент ученица девятого класса Агунда Ватаева.

Для утоления жажды захваченные террористами люди были вынуждены пить собственную мочу. Многие не выдерживали и падали в обморок. Среди них находились диабетики, что осложняло ситуацию.

Все три дня боевики отказывались от замены детей на взрослых и денежного вознаграждения за освобождение заложников, а также от передачи людям необходимых лекарств, воды и продуктов.

День третий — развязка

По словам Агунды Ватаевой, которая потеряла маму при таких страшных обстоятельствах, на третий день все заложники хотели, чтобы ситуация разрешилась. И было уже не важно каким образом. Главное, чтобы все кончилось. Люди хотели спать и валились от усталости и стресса, а боевики угрожали, что будут расстреливать тех, кто потерял сознание.

Около часа дня к зданию школы подъехала машина с четырьмя спасателями, которые, согласно договоренности с террористами, должны были увести трупы с территории двора. В это момент в школьном спортивном зале случилось два мощных взрыва, из-за которых стены здания частично разрушились и заложники кинулись наружу. Матери выбрасывали своих детей из разбитых окон. Завидев выбегающих школьников, специалисты всех подразделений и местные жители-ополченцы, дежурившие возле школьной территории с первого дня захвата, двинулись в наступление. Боевики, оценив обстановку, начали беспорядочную стрельбу. Стреляли в спины убегающих заложников и начали отходить, прикрываясь попавшими под руку детьми. Бандиты переместились вместе с оставшимися заложниками в актовый зал и столовую, из которой продолжили отстреливать сбежавших заложников. Тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, головорезы добивали с помощью автоматов. В руках боевиков оставались около двухсот человек.

Операция по спасению заложников и ликвидации боевиков

Оперативный штаб, организованный в связи с чрезвычайной ситуацией, занимался разработкой плана по освобождению заложников. Его участники не были готовы к подобному повороту событий. После взрыва представители штаба попробовали наладить с террористами контакт и еще раз попросили освободить заложников. Глава шайки прервал переговоры и разбил средство связи, отдав приказ «отстреливаться до последнего».

В первые полчаса после взрыва на территории школы творился жуткий хаос: выбегающие окровавленные дети и взрослые, полностью дезориентированные и находящиеся в шоковом состоянии люди, попытки спецслужб пробраться в здание и остановить поток огня со стороны боевиков, ожесточенное сопротивление террористов, которые за три дня продумали запасные огневые позиции на случай штурма. Сотрудники милиции, спасатели и обычные люди пытались помочь выбравшимся уйти с опасной местности. Террористы кидались сверху гранатами, что приводило к новым жертвам и мешало спасательной операции. «Скорые» не справлялись с потоком пострадавших, поэтому местные жители сооружали самодельные переноски для тяжелораненых и перевозили их на личным транспорте в ближайшие больницы.

В операции по освобождению заложников и зачистке террористов участвовали бойцы ЦНС ФСБ из спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», гражданские спасатели и сотрудники МЧС и МВД. На это ушло более 10 часов. Учитывая непредвиденные обстоятельства и отсутствие продуманной схемы действий, штурм превратился в городской бой. Ополченцы и сотрудники МЧС окружили здание со всех сторон и вытаскивали детей. Между ними сновали спецназовцы, проникая в здание с трех разных направлений. В экстремальной ситуации некоторые члены спецподразделения оказались без бронежилетов, а плохая видимость после взрыва и ожесточенный отпор террористов сказались на числе пострадавших. Три бойца «Альфы» и семь бойцов «Вымпела» погибли при исполнении миссии, четверым из них присвоены звания Героев России. Около 30 спецназовцев получили ранения. Также погибли шесть гражданских спасателей и один сотрудник МВД.

Итоги трагедии в Беслане

Говоря о Беслане, даже люди, не принимавшие никакого участия в событии, испытывают ужас от произошедшего. Жертвами теракта стали 333 человека, из которых 186 — дети от одного года до 17 лет. Та роковая линейка перевернула жизнь не только заложников, но и их близких, а также всех участников рокового события. Многие потеряли родных, некоторые дети стали сиротами.

По делу о нападении террористов на школу в Беслане потерпевшими признали 1315 человек.

Согласно данным Генпрокуратуры, в бандитской группировке, напавшей на школу, было 32 человека, в числе которых было две смертницы, подорвавшихся до спасательной операции. Во время штурма спецназовцам удалось задержать одного из преступников — Нурпаши Кулаева, остальные были ликвидированы. Судебные разбирательства в отношении боевика начались в мае 2005 года. Куваев обвинялся в бандитизме, терроризме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, захвате заложников, незаконном хранении, ношении, приобретении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Через год Верховный суд Северной Осетии признал террориста виновным по всем статьям предъявленных ему обвинений и приговорил к пожизненному заключению.

Теракт в Беслане называют самым бесчеловечным преступлением, совершенным на территории современной России.

Теперь 3 сентября – памятная дата в российском календаре. В этот день россияне вспоминают жертв террористической атаки на Беслан и склоняют головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш народ. День солидарности в борьбе с терроризмом появился в календаре памятных и скорбных дат РФ на основании федерального закона от 21 июля 2005 года.

Начиная с 2005 года, в Северной Осетии каждый год с первого по третье сентября включительно проходят траурные мероприятия, которые посвящены памяти погибших при теракте в бесланской школе. В эти несколько дней люди покрывают цветами мемориальный комплекс, открытый на месте разрушенного здания, и кладбище «Город ангелов», где захоронена основная часть погибших заложников. Там же в 2005 году открыли памятник «Древо скорби», а через год воздвигли мемориал бойцам спецназа и спасателям МЧС, которые погибли в процессе освобождения заложников. В Беслане из-за траура начало учебного года сдвигается на четвертое сентября.

Где хранится память о жертвах теракта в Беслане?

Во дворе школы, которая осталась в том же виде, как и после трагедии, возвели Храм Бесланских младенцев на пожертвования жителей Осетии и благотворителей из различных регионов страны.

Памятники жертвам Беслана также были установлены во Владикавказе, Санкт-Петербурге, в центре Москвы, в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии и во Флоренции в Италии. В 2015 году одна из центральных улиц итальянской коммуны Кампо Сан Мартино была названа Улицей Детей Беслана.

Главная память о жертвах трагедии — в наших сердцах. Помним, любим, скорбим…