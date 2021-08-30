Лучших уличных баскетболистов выбрали на площадке Всеволожской спортивной школы

Баскетболисты из Ленобласти и Петербурга заняли пьедестал победы регионального этапа Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч».

Среди ребят до 16 лет победила команда юношей «Дракоши» из Всеволожска и девушек из «Аэродром» из Гатчины, в возрастной категории 17-18 лет среди юношей стали «U18» из Санкт-Петербурга и женская команда «Девочки-кокетки» из Гатчины. В возрастной группе 19+ лучшей среди мужчин стала команда «Team Riddle» из Всеволожска, а среди женщин — команда «Квинс» Петербурга.

Соревнования прошли в рамках национального проекта «Спорт ─ норма жизни» по всей России. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Всё, что необходимо – это собрать команду из 4-х человек (3 игрока на поле и один на запасе).