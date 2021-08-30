Ранее Выборгский район находился в «красной» зоне коронавирусных ограничений.
Сегодня, 30 августа, губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение об изменениях в «антиковидное» постановление правительство региона. Согласно документу в «желтых» зонах коронавирусных ограничений появится Выборгский район, который ранее находился в «красной» зоне. Изменения в постановлении будут действовать с 1 сентября 2021 года.
Таким образом, вот как выглядит актуальное распределение районов Ленобласти:
- «Красная» зона: Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
- «Желтая» зона: Выборгский, Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;
- «Зеленая» зона: Волховский район.
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03.08.2021 627