Выборгский район Ленобласти перешел в «желтую» ковидную зону

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Ранее Выборгский район находился в «красной» зоне коронавирусных ограничений.

Сегодня, 30 августа, губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение об изменениях в «антиковидное» постановление правительство региона. Согласно документу в «желтых» зонах коронавирусных ограничений появится Выборгский район, который ранее находился в «красной» зоне. Изменения в постановлении будут действовать с 1 сентября 2021 года.

Таким образом, вот как выглядит актуальное распределение районов Ленобласти:

  • «Красная» зона: Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
  • «Желтая» зона: Выборгский, Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;
  • «Зеленая» зона: Волховский район.
Фото: komitetmsu47 / Instagram
Фото: komitetmsu47 / Instagram
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