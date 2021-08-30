Сергей Петров: «Поддержка пенсионеров – долг государства»

По мнению депутата Государственной Думы РФ Сергея Петрова, пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей должна стать первым этапом в усовершенствовании системы мер поддержки российских пенсионеров.

Как считает Сергей Петров, президент России Владимир Путин ставит во главу национальной идеи страны крепкую семью и улучшение жизни абсолютно всех категорий граждан, поэтому очень важно, чтобы поддержка пенсионеров была не разовой, а системной, чтобы никто не был забыт и механизм помощи был максимально удобен.

«Неоднократно говорил, что разовая выплата – это лишь малая толика того, что государство и каждый из нас может сделать для отцов и матерей, бабушек и дедушек, людей, которые десятки лет жизни посвятили труду на благо Родины. Их поддержка – наш долг, нужно сделать все возможное, чтобы они чувствовали заботу государства в полной мере», — отметил Сергей Петров.

Отметим, что данную поддержку получат порядка 43 миллионов человек. Ранее стало известно о том, откуда возьмут средства на предстоящие выплаты.