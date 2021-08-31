«Коммерсантъ»: Путин освободил от должностей сразу пять генералов МВД

Автор: Александр Селиванов
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД.

Так, должности лишились двое заместителей начальника московской полиции и два генерала в центральном аппарате.

— Уволили двоих из трех заместителей начальника полиции Москвы Наталью Агафьеву и Андрея Понорец, а также генерала в центральном аппарате Дмитрия Шаробарова, — передает Коммерсантъ.

Кроме того, уволены генерал-майор полиции Юрий Демин и генерал-майор юстиции Владимир Кемарский, а также генерал-майоры внутренней службы Игорь Киселев и Виталий Краснов.

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02.09.2018 2507
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