«Коммерсантъ»: Путин освободил от должностей сразу пять генералов МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении пятерых генералов МВД.

Так, должности лишились двое заместителей начальника московской полиции и два генерала в центральном аппарате.

Коммерсантъ. — Уволили двоих из трех заместителей начальника полиции Москвы Наталью Агафьеву и Андрея Понорец, а также генерала в центральном аппарате Дмитрия Шаробарова, — передает

Кроме того, уволены генерал-майор полиции Юрий Демин и генерал-майор юстиции Владимир Кемарский, а также генерал-майоры внутренней службы Игорь Киселев и Виталий Краснов.