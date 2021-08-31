Военнослужащие ЗВО отразили воздушный налет на учениях в Ленобласти

Военнослужащие противовоздушной обороны армии Западного военного округа в Ленинградской области отработали задачи по прикрытию поезда с военной техникой при помощи ПЗРК «Верба».

По легенде учений, условный противник планировал нанести авиационный удар с воздуха по поезду с военной техникой. Военнослужащие ЗВО обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км, которые уничтожили на расстоянии шести километров.

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Всего в тактических учениях на полигонах ЗВО в Ленинградской области участвовали около 3000 военнослужащих и около 700 единиц боевой и спецтехники, среди которой: РСЗО «Ураган», «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ.