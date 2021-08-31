Сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей 28 и 29 августа в Санкт-Петербурге и близлежащих районах Ленобласти.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжают ловить любителей выпить за рулем. В минувшие выходные ГИБДД провело очередной рейд по выявлению пьяных водителей. Всего за время дежурства сотрудники госинспекции поймали 221 нетрезвого водителя в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также выяснилось, что 9 человек уже привлекались за пьяную езду. Против нарушителей возбудили уголовные дела.

ГИБДД предупреждает, что вождение в нетрезвом виде и передача управления транспортом нетрезвому человеку наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет. Об этом сообщает 47channel.