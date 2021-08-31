На дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные поймали 221 нетрезвого водителя

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению пьяных водителей 28 и 29 августа в Санкт-Петербурге и близлежащих районах Ленобласти.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжают ловить любителей выпить за рулем. В минувшие выходные ГИБДД провело очередной рейд по выявлению пьяных водителей. Всего за время дежурства сотрудники госинспекции поймали 221 нетрезвого водителя в алкогольном или наркотическом опьянении.

Также выяснилось, что 9 человек уже привлекались за пьяную езду. Против нарушителей возбудили уголовные дела.

ГИБДД предупреждает, что вождение в нетрезвом виде и передача управления транспортом нетрезвому человеку наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет. Об этом сообщает 47channel.

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