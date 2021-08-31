Прорыв трубы в Приморском районе Петербурга заснял очевидец.
Во вторник, 31 августа, в Приморском районе Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария. Очевидец заснял лыжи хлынувшего кипятка, которые заполонили тротуар и проезжую часть на улице Савушкина.
Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург«.
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31.08.2021 69