Прорыв трубы в Приморском районе Петербурга заснял очевидец.

Во вторник, 31 августа, в Приморском районе Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария. Очевидец заснял лыжи хлынувшего кипятка, которые заполонили тротуар и проезжую часть на улице Савушкина.

Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург«.