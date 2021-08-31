Предположительно, летающий унитаз запустили из дома на Воронцовском бульваре. Пострадал только автомобиль — у ВАЗ-2115 осталась сильная вмятина.

В Мурино летят унитазы. Момент падающего санитарно-технического приспособления попал на видеокамеры. Предположительно, летающий унитаз запустили из дома на Воронцовском бульваре. Пострадал только автомобиль — у ВАЗ-2115 осталась сильная вмятина.

Ранее мы публиковали информацию об этом инциденте. Видео — Telegram @megapolisonline