Видео: В Мурино на «пятнашку» возле многоэтажки приземлился унитаз

Автор: Анастасия Щербакова
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Предположительно, летающий унитаз запустили из дома на Воронцовском бульваре. Пострадал только автомобиль — у ВАЗ-2115 осталась сильная вмятина.

В Мурино летят унитазы. Момент падающего санитарно-технического приспособления попал на видеокамеры. Предположительно, летающий унитаз запустили из дома на Воронцовском бульваре. Пострадал только автомобиль — у ВАЗ-2115 осталась сильная вмятина.

Ранее мы публиковали информацию об этом инциденте. Видео — Telegram @megapolisonline

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30.08.2021 243
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