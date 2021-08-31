Сотрудники «Ленавтодора» работали на участке в том числе и ночью. Всего обновили 9 километров асфальта.

«Ленавтодор» рассказал о прошедшем ремонте участка Красносельского шоссе от Виллози до Вайялово. Всего обновили 9 километров асфальта. Полотно укладывали при помощи технологии объемного проектирования, что позволяет значительно усилить прочность покрытия.

Вам будет интересно В Волосовском районе открылась обновленная трасса на 15 километров Водители смогут оценить качество нового дорожного покрытия по двум направлениям: от Терпилиц до "Нарвы" и от Лашковиц в сторону Лом. Путь на... 30.08.2021 137

Сотрудники «Ленавтодора» работали на участке в том числе и ночью. Благодаря этому удалось закончить работы качественно и в срок. Об этом сообщает 47channel.