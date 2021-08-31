Сотрудники «Ленавтодора» работали на участке в том числе и ночью. Всего обновили 9 километров асфальта.
«Ленавтодор» рассказал о прошедшем ремонте участка Красносельского шоссе от Виллози до Вайялово. Всего обновили 9 километров асфальта. Полотно укладывали при помощи технологии объемного проектирования, что позволяет значительно усилить прочность покрытия.
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Сотрудники «Ленавтодора» работали на участке в том числе и ночью. Благодаря этому удалось закончить работы качественно и в срок. Об этом сообщает 47channel.
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