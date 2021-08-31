Сергей Яхнюк: «Для жителей села необходимо создать все условия для комфортной жизни и экономического развития»

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк посетил Лужский район, где поговорил с местными жителями о наболевшем.

Так, политик посетил поселки Толмачево и в Оредеже. Жителей жителей Толмачёво особенно беспокоит судьба завода железобетонных изделий. На протяжении десятилетий предприятие было градообразующим. И вот, в последние месяцы оно практически прекратило работу. По словам Сергея Яхнюка, ситуация с заводом разрешимая. У предприятия сменился собственник, и оно переживает второе рождение.

В свою очередь, у жителей Оредежа главная проблема связана со сферой здравоохранения. В советские времена в посёлке была своя небольшая больница. Вместо нее региональные власти намерены построить поликлинику – с постом скорой помощи. Но, по мнению людей, в этом учреждении необходимо создать небольшой стационар. Сергей Яхнюк провел переговоры с главой областного профильного комитета Сергеем Вылегжаниным. Чиновники мнение лужан услышали – и, вполне возможно, в проект внесут коррективы.

В ходе встречи с ленинградцами депутатом была выявлена общая боль для всех жителей отдаленных деревень – неиспользование земель сельхозназначения. Очень часто поля, на которых раньше выращивали полезные культуры, зарастают борщевиком. Сергей Яхнюк с проблемой знаком не понаслышке. Много лет он возглавлял региональный агропром. Его мнение – у нерадивых владельцев угодий необходимо изымать заброшенные гектары. И механизмы для этого есть.

«Необходимы усилия на местном уровне. Нужно, чтобы люди не просто жаловались наверх, но и принимались меры. Муниципалитеты имеют право наказывать нерадивых владельцев, обращаться в Россельхознадзор. У этой структуры есть право изымать сельхозземли, если их не используют. Для этого нужно, чтобы владелец был наказан несколько раз. После этого у полей должен появиться новый, ответственный владелец. Такие случаи в России были, правда, не в Ленинградской области», — рассказал Сергей Яхнюк.

Жители Скребловского сельского поселения пожаловались, что в их деревнях нет уличного освещения, а в частных домовладениях сети работают под большой нагрузкой. Местные энергетики уверяют, что мощности на местной подстанции не справляются. По словам Сергея Яхнюка, в муниципалитете первого уровня проблему изучат комплексно – и найдут решение.