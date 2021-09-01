Иммунолог спрогнозировал дату окончания пандемии

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал предполагаемую дату окончания пандемии COVID-19. В беседе с Ura.ru он заявил, что уровень распространения коронавируса может пойти на спад через два года.
— К концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется, — заявил врач.
По его мнению, в России стабилизация может произойти чуть раньше, но важно, чтобы в ближайшее время снизились смертность и вероятность появления новых мутаций вируса.
— Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние, — добавил Крючков.
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26.08.2021 354