Иммунолог спрогнозировал дату окончания пандемии

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал предполагаемую дату окончания пандемии COVID-19. В беседе с Ura.ru он заявил, что уровень распространения коронавируса может пойти на спад через два года.

— К концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется, — заявил врач.

По его мнению, в России стабилизация может произойти чуть раньше, но важно, чтобы в ближайшее время снизились смертность и вероятность появления новых мутаций вируса.

— Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние, — добавил Крючков.