Велодорожка для всех: в Сосновом Бору гадюка решила покататься на велосипеде — фото

Хладнокровное решило выползти на велодорожку.
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
В сообществе Мой Сосновый Бор появилось фото, на котором змея решила показаться людям и выползла на велодорожку.
Отмечается, что змея оказалась гадюкой. Автор поста просит быть осторожными в том районе.
Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.
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03.07.2021 1212