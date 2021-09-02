Велодорожка для всех: в Сосновом Бору гадюка решила покататься на велосипеде — фото

Хладнокровное решило выползти на велодорожку.

Источник: vk.com/sosnovy_bor Источник: vk.com/sosnovy_bor

В сообществе Мой Сосновый Бор появилось фото, на котором змея решила показаться людям и выползла на велодорожку.

Отмечается, что змея оказалась гадюкой. Автор поста просит быть осторожными в том районе.

Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.