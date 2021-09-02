Велодорожка для всех: в Сосновом Бору гадюка решила покататься на велосипеде — фото

Автор: Александр Селиванов
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Хладнокровное решило выползти на велодорожку.

Велодорожка для всех: в Сосновом Бору гадюка решила покататься на велосипеде — фото Сосновый Бор, Россияне, Россия, Рептилии, Ленобласть, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Велодорожка для всех: в Сосновом Бору гадюка решила покататься на велосипеде — фото Сосновый Бор, Россияне, Россия, Рептилии, Ленобласть, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/sosnovy_bor

В сообществе Мой Сосновый Бор появилось фото, на котором змея решила показаться людям и выползла на велодорожку.

Отмечается, что змея оказалась гадюкой. Автор поста просит быть осторожными в том районе.

Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.

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03.07.2021 1212
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