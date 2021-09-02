В Ленобласти на 20% увеличилась смертность в 2020 году

«Петростат» опубликовал бюллетень об естественном движении населения в Ленинградской области за 2020 год.
По информации «Петростата», за прошедший год в Ленобласти умерло 28 118 человек, а это на 20% больше, чем в 2019 году.
Отмечается, что самыми частыми причинами смертности стали болезни системы кровообращения (скончались 10 678 человек) и органов дыхания, а также рак.
От коронавируса скончались 2 227 жителей Ленобласти (8% от общего числа погибших).
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