МВД: в России стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг

Граждане России получили возможность встать на учет по месту пребывания через портал Госуслуг. Посещать отделение МВД или МФЦ теперь не нужно.

Как сообщили в МВД России, с 2022 года также россияне смогут прописать в квартире ребенка. Новый сервис был разработан совместно с МВД России и Минцифры.

Получить согласие собственника теперь можно в электронном виде. Для подачи заявления нужно иметь учетную запись на портале Госуслуг, в том числе, нужно иметь право на жилье, зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости.

Пользователь получает свидетельство о регистрации по месту пребывания в личный кабинет на портале Госуслуг. Документ будет заверен усиленной квалифицированной подписью, причем он равнозначен бумажному, который заверен должностным лицом МВД и печатью органа. Бумажный вариант можно распечатать и предъявлять в нужное время.

Новый цифровой сервис доступен во всех российских субъектах, услугу начали предоставлять 2,5 тысячи подразделений, занимающихся вопросами миграции. К минимум сведены возможные ошибки наполнения информационной системы, отметили в МВД России.

Изменения также поспособствуют повышению качества госуслуги по регистрационному учету. Также новая мера позволит минимизировать число визитов граждан в подразделения правоохранительных органов.