С 1 сентября в России заработала гаражная амнистия, которая позволяет упростить порядок регистрации права собственности на землю под гаражом. Депутат Госдумы Сергей Петров рассказал о возможностях закона.

Новая гаражная амнистия позволяет узаконить свою недвижимость и распоряжаться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию. Собственник гаража в данном случае получает эту землю бесплатно, оформляя ее на свое имя.

Государство сможет получить и свою выгоду от амнистии, отметил Сергей Петров. Неузаконенные объекты станут на учет и будут подлежать налогообложению на землю и имущество. Также повысится прозрачность: станет ясно кто отвечает за порядок и благоустройство территории.

Воспользоваться гаражной амнистией можно с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Возможность распространяется на гаражи построенные до 30 декабря 2004 года. Для этого нужно написать заявление в МФЦ о предоставлении земельного участка, где необходимо указать что гараж построен до 30 декабря 2004 года. К заявлению прилагается:

документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком; схему расположения участка на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории); технический план гаража.

При отсутствии документа, подтверждающее выделение гражданину в пользование участка, он может приложить по крайней мере один из следующих документов:

заключенный до декабря 2004 года договор о подключении гаража к инженерным сетям; договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года.

Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить cледующие документы: