С 1 сентября в России заработала гаражная амнистия, которая позволяет упростить порядок регистрации права собственности на землю под гаражом. Депутат Госдумы Сергей Петров рассказал о возможностях закона.
Новая гаражная амнистия позволяет узаконить свою недвижимость и распоряжаться ею: продать, подарить, оставить в наследство и не бояться сноса. А если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, собственники получат компенсацию. Собственник гаража в данном случае получает эту землю бесплатно, оформляя ее на свое имя.
Государство сможет получить и свою выгоду от амнистии, отметил Сергей Петров. Неузаконенные объекты станут на учет и будут подлежать налогообложению на землю и имущество. Также повысится прозрачность: станет ясно кто отвечает за порядок и благоустройство территории.
Воспользоваться гаражной амнистией можно с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Возможность распространяется на гаражи построенные до 30 декабря 2004 года. Для этого нужно написать заявление в МФЦ о предоставлении земельного участка, где необходимо указать что гараж построен до 30 декабря 2004 года. К заявлению прилагается:
- документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком;
- схему расположения участка на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории);
- технический план гаража.
При отсутствии документа, подтверждающее выделение гражданину в пользование участка, он может приложить по крайней мере один из следующих документов:
- заключенный до декабря 2004 года договор о подключении гаража к инженерным сетям;
- договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража;
- документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года.
Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить cледующие документы:
- документ, подтверждающий предоставление земли гаражному кооперативу или подтверждающий приобретение кооперативом права на использование участка;
- решение общего собрания членов кооператива о распределении гражданину гаража и участка или документ, подтверждающий выплату таким гражданином паевого взноса в кооператив;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе. Если гаражный кооператив прекратил существование, пользователь гаража все равно имеет право на землю, в таком случае в заявлении нужно указать, что кооператив ликвидирован.