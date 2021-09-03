Представитель династии Романовых обвенчается в Петербурге впервые за 127 лет

Как сообщает ТАСС, потомок монаршей династии Романовых Георгий Михайлович обвенчается с итальянкой Ребеккой Беттарини 1 октября в Исаакиевском соборе.

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Георгий Романов – гражданин Российской Федерации и правнук Великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата императора Николая II.

Ребекка Беттарини приняла православие с наречением Викторией 12 июля 2020 года в Петропавловском соборе. Будущее мероприятие в Исаакиевском соборе – это первое за 127 лет венчание Романовых в Санкт-Петербурге.