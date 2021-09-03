В Минздраве рассказали о побочных реакциях при ревакцинации от COVID-19

Переносимость препаратов достаточно хорошая.
По сообщению первого замминистра здравоохранения России Виктора Фисенко, побочные реакции на вакцины от COVID-19 при ревакцинации не отличаются от тех, что уже были известны, передает РИА Новости. Они абсолютно те же самые, а переносимость препаратов достаточно хорошая.
Как рассказал Фисенко на полях ВЭФ, онлайн работает регистр и мобильное приложение, куда поступает информация о том, как россияне переносят вакцину, какие у них наблюдаются нежелательные реакции. Наблюдается тот же спектр, который был при первоначальной прививке. Все реакции, которые могут возникнуть, учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату.
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31.08.2021 123