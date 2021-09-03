Шуфутинский признался, что доволен всенародной любовью к песне «3 сентября»

Автор: Александр Селиванов
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Знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что популярная композиция «3 сентября» была написана двумя известными композиторами, которые исполнили его желание.

Исполнитель решил поведать историю создания этой песни. Выяснилось, что трек в свое время был написан Игорем Николаевым и Игорем Крутым по его личной просьбе.

Михаил сообщил, что они втроем стояли на лесенке какого-то театра, когда были на гастролях. И тогда он, стоя между двумя Игорями сказал, что может загадывать желание и загадал, чтобы они написали для него песню, а он ее споет. Так и появился хит «3 сентября». С тех пор прошло уже 25 лет и эту песню все больше любит молодежь, а пожилые люди вообще без нее не могут жить, отметил певец.

Шуфутинский заявил, что у него нет никакого отвращения к этой композиции, и он не понимает, почему должны быть какие-то негативные эмоции по этому поводу.

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