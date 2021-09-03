Шуфутинский признался, что доволен всенародной любовью к песне «3 сентября»

Знаменитый российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что популярная композиция «3 сентября» была написана двумя известными композиторами, которые исполнили его желание.

Исполнитель решил поведать историю создания этой песни. Выяснилось, что трек в свое время был написан Игорем Николаевым и Игорем Крутым по его личной просьбе.

Михаил сообщил, что они втроем стояли на лесенке какого-то театра, когда были на гастролях. И тогда он, стоя между двумя Игорями сказал, что может загадывать желание и загадал, чтобы они написали для него песню, а он ее споет. Так и появился хит «3 сентября». С тех пор прошло уже 25 лет и эту песню все больше любит молодежь, а пожилые люди вообще без нее не могут жить, отметил певец.

Шуфутинский заявил, что у него нет никакого отвращения к этой композиции, и он не понимает, почему должны быть какие-то негативные эмоции по этому поводу.