Участниками конкурса стали российские производители более 50 образцов сырной продукции: показали как и традиционный продукт, так и экзотический.

Российские сыроделы продемонстрировали весь яркий цвет молочной продукциии на выставке «Агрорусь» в конкурсе The Baltic Cheese Awards 2021. На конкурсе представили более 50 образцов сырной продукции: показали как и традиционный продукт, так и экзотический. Одним из таких представителей был норвежский коричневый сыр со вкусом топленого молока.

Продукцию российских производителей по достоинству оценила председатель жюри и сырный эксперт Галина Данард.

«Вполне достойные результаты, есть очень интересные сыры. Их с каждым годом становится все больше и больше. Я часто приезжаю сюда на конкурсе и вижу, что появляются новые имена, новые дома, которые делают достойные образцы», — Галина Данард, сырный эксперт

Фото: The Baltic Cheese Awards 2021