Совместный концерт Стаса Намина и областного симфонического оркестра пройдет в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Концерт состоится 15 сентября во Дворце искусств Ленинградской области.

По информации правительства Ленобласти, большой концерт Стаса Намина с участием Симфонического оркестра Ленинградской области состоится в Санкт-Петербурге 15 сентября.

Автор знаменитого хита «Мы желаем счастья вам» готовится отметить 70-летие во Дворце искусств Ленинградской области.

Отмечается, что оркестр исполнит знаменитую симфоническую сюиту «Осень в Петербурге», симфонию Centuria S-QUARK в сопровождении артистов театра Стаса Намина и фрагментов балета «Пороки и любовь».

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26.08.2021 201
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