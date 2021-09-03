Совместный концерт Стаса Намина и областного симфонического оркестра пройдет в Санкт-Петербурге

Концерт состоится 15 сентября во Дворце искусств Ленинградской области.

По информации правительства Ленобласти, большой концерт Стаса Намина с участием Симфонического оркестра Ленинградской области состоится в Санкт-Петербурге 15 сентября.

Автор знаменитого хита «Мы желаем счастья вам» готовится отметить 70-летие во Дворце искусств Ленинградской области.

Отмечается, что оркестр исполнит знаменитую симфоническую сюиту «Осень в Петербурге», симфонию Centuria S-QUARK в сопровождении артистов театра Стаса Намина и фрагментов балета «Пороки и любовь».