Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области подключил в Telegram своего виртуального консультанта по мерам государственной поддержки, которые могут быть предоставлены предпринимателям региона.

Чат-бот работает без выходных и круглые сутки готов отвечать на самый широкий спектр вопросов не только представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. Обратиться к виртуальному советнику может также любой житель Ленинградской области, ещё только рассматривающий возможность начать своё дело.

Если своё дело – пока только идея

Чат-бот поможет выбрать оптимальную форму налогообложения и расскажет, на какую помощь от государства можно рассчитывать.

Если ваш статус – самозанятый

Чат-бот раскроет льготы и услуги, которые именно Вам может предоставить Фонд.

Если дело есть, но нужно развитие

Чат-бот предложит лучший вариант государственного микрокредита и проконсультирует, как его получить.

Если есть производство, но нужна модернизация

Чат-бот подскажет, как Фонд может помочь вывести на рынок ваш новый продукт и повысить производительность труда на вашем предприятии.

И — самое главное: Чат-бот – это быстрый выход на нужного именно Вам специалиста Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Свой индивидуальный вопрос всегда можно задать прямо в чате – Вам ответят.