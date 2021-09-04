Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Птицы СПб и России
Фото: Птицы СПб и России

Грациозная и гордая птица вовсе не испугалась внимания фотоохотника, а наоборот начала охотно позировать и наблюдать в ответ.

Фотоисторию одного взаимного наблюдения рассказали в сообществе «Птицы СПб и России«. Фотограф Ирина Морозова поделилась красивыми снимками большой белой цапли, сделанными в Ломоносовском районе Ленобласти (Большая Ижора).

Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора

Видимо процесс был увлекательным не только для автора фотографий. Грациозная и гордая птица вовсе не испугалась внимания фотоохотника, а наоборот начала охотно позировать и наблюдать в ответ. Одарив человека драгоценным вниманием, птица вспорхнула ввысь и улетела по своим делам.

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Встреча белой цапли с фотографом в Большой Ижоре обернулась взаимными взглядами — фото Цапля, птица, Ломоносовский район, Ленобласть, Большая Ижора
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