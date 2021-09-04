Грациозная и гордая птица вовсе не испугалась внимания фотоохотника, а наоборот начала охотно позировать и наблюдать в ответ.
Фотоисторию одного взаимного наблюдения рассказали в сообществе «Птицы СПб и России«. Фотограф Ирина Морозова поделилась красивыми снимками большой белой цапли, сделанными в Ломоносовском районе Ленобласти (Большая Ижора).
Видимо процесс был увлекательным не только для автора фотографий. Грациозная и гордая птица вовсе не испугалась внимания фотоохотника, а наоборот начала охотно позировать и наблюдать в ответ. Одарив человека драгоценным вниманием, птица вспорхнула ввысь и улетела по своим делам.
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04.09.2021 130